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الحرس الثوري يحتجز سفينة اجنبية تحمل الوقود "المهرب" في الخليج

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية، أن "الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة أجنبية تحمل 1.45 مليون لتر من الوقود المهرب في الخليج، وكذلك أفراد طاقمها".

وتكافح إيران عمليات شائعة بقوة لتهريب الوقود برا لدول جوار أو بحرا لدول عربية بمنطقة الخليج؛ وذلك نظرا لأن أسعار الوقود بها من بين الأرخص في العالم؛ بسبب الدعم الكبير للأسعار والتراجع الحاد في قيمة العملة المحلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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