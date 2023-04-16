انت الان تتابع خبر الحرس الثوري يحتجز سفينة اجنبية تحمل الوقود "المهرب" في الخليج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية، أن "الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة أجنبية تحمل 1.45 مليون لتر من الوقود المهرب في الخليج، وكذلك أفراد طاقمها".

وتكافح إيران عمليات شائعة بقوة لتهريب الوقود برا لدول جوار أو بحرا لدول عربية بمنطقة الخليج؛ وذلك نظرا لأن أسعار الوقود بها من بين الأرخص في العالم؛ بسبب الدعم الكبير للأسعار والتراجع الحاد في قيمة العملة المحلية.

