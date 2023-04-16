اشتباكات السودان.. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري وهروب عناصر الجيش

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على القصر الجمهوري وهروب عناصر الجيش السوداني.

ونشرت قوات الدعم السريع عبر صفحتها بموقع "فيس بوك" قائلة إنها أحكمت السيطرة على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين اسلحه ومعدات عسكرية ومدرعات.

وأفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل باستمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السودانية، في محيط سجن كوبر حيث يتواجد بداخله الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة الكاملة على مطار مروي بالخرطوم.

وعبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، خرج أحد ضباط قوات الدعم السريع لطمأنة الشعب السوداني، والإعلان عن السيطرة الكاملة على مطار مروي بالخرطوم، والذي يشهد الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أمس السبت.

من جانبها، أعلن الجيش السوداني اليوم الأحد، هروب قائد الميليشيا المتمردة ( اللواء محمد حمدان دقلو) "حميدتي" من مخبئه بعد هروب طاقم حراسته و جنوده المكلفين بتأمينه.

وأضاف الجيش في بيانه عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "جاري الحسم" .

وتجددت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات لقوات الدعم السريع التي تحدثت عن تعرضها لهجوم من طيران أجنبي في بورتسودان.