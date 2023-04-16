السودان.. قوات الدعم السريع تًعلن سيطرتها على القصر الجمهوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، فرض سيطرتها على القصر الجمهوري، وهروب عناصر الجيش تاركين أسلحه ومعدات عسكرية ومدرعات.

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ونشرت قواتُ الدعم السريع مقطعا مصورا على حسابها في تويتر، يظهر سيطرتها على القصر الجمهوري، فيما لا تزال المعارك دائرة في السودان منذ صباح السبت.

وعلى إثر الاشتباكات التي اندلعت السبت، انقلبت الأوضاع رأسا على عقب في العاصمة السودانية، فخيمت عليها أجواء حرب حقيقية، فيما تعالت الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

وأعلنت قوات الدعم السريع في السودان أمس السبت أنها سيطرت على القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم و3 مطارات.

وقالت القوات المسلحة التي يقودها محمد حمدان دقلو، في بيان، إنها تمكنت من "السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومطاري مروي والأبيض وعدد من المواقع بالولايات الأخرى".

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم وعدة مناطق من بينها دارفور مواجهات دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، سقط فيها عشرات القتلى والجرحى.

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