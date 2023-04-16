إلقاء قنبلة تجاه رئيس الوزراء الياباني.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - انتشر مقطع فيديو جديد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة رمي قنبلة، تجاه رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، خلال إلقائه خطابا أمس السبت.

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وأظهر المقطع رؤية أحد مرافقي، كيشيدا للقنبلة، التي قام بركلها بقدمه لإبعادها، ومن ثم اندفع تجاه رئيس الوزراء لإبعاده عن الخطر.

ووقع الحادث في مدينة واكاياما اليابانية، أمس السبت، قرابة الساعة الـ 11.30 بالتوقيت المحلي، عندما قام شاب بإلقاء قنبلة دخانية تجاه المكان الذي كان من المفترض أن يلقي كيشيدا خطابه فيه، تلاه انفجار.

وبعد سماع دوي الانفجار، تم إجلاء رئيس الوزراء الياباني وتم القبض على الشاب الذي ألقى القنبلة تجاه كيشيدا، وهو في الـ 24 من العمر من سكان مدينة كوانيشي الغربية، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة دوافعه.

وقالت الهيئة إن كيشيدا كان في بداية إلقاء كلمة بعد جولة

في ميناء صيد بالمدينة الواقعة بغرب اليابان عندما وقع الحادث.

ورغم الحادثة، واصل رئيس الوزراء الياباني زيارته إلى غرب البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن صوتا يشبه الانفجار سُمع في مكان الواقعة، مضيفة أن كيشيدا احتمى ولم يصب بسوء، وفقا لرويترز.

واعتُقِل شخص في مكان الواقعة، في ميناء سايكازاكي للصيد في مقاطعة واكاياما، حيث كان مقررا أن يلقي كيشيدا خطابًا، وفقًا لقناة "إن إتش كيه" التلفزيونيّة العامّة.

وأظهرت لقطات من بدا أنهم ضباط يقومون بإخضاع رجل وإبعاده بينما يقوم أناس بتطهير المنطقة.

ولم تصدر السلطات تأكيدًا رسميًا على الفور، فيما امتنعت الشرطة عن التعليق.

وبثّت "إن إتش كيه" لقطات تظهر رجلاً موقوفا لدى الشرطة بينما كان الحشد يتفرّق.

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