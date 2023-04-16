انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تعلن مقتل ثلاثة عاملين لديها في السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيرتس أن "الموظفين الثلاثة قتلوا في الاشتباكات التي اندلعت في كبكابية بشمالي دارفور أمس وذلك "أثناء أدائهم لواجبهم".

وأدان بيرتس "الهجوم على موظفي الأمم المتحدة والأصول والمباني التابعة لمنظمات الإغاثة في دارفور".



ونقل بيان للبعثة عن بيرتس قوله: "أشعر بالانزعاج الشديد من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات أصابت منشآت الأمم المتحدة ومبانٍ إنسانية أخرى، بالإضافة إلى تقارير عن نهب مباني الأمم المتحدة وغيرها من المباني الإنسانية في عدة مواقع في دارفور".

وأكد بيرتس أن "أعمال العنف المتكررة تخل بعمليات توزيع المساعدة، داعياً جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها الدولية، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وجميع العاملين في المجال الإنساني واحترام سلامة المباني والأصول".