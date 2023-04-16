شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما حدث بالجامعة العربية لتهدئة الأوضاع في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع طارئ علي مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية لمناقشة الوضع فى السودان.

كافة التفاصيل حول ابرز تصريحات مصر والسودان في الجامعة العربية.

دعوة مصر والسعوديه

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع يأتى تأسيسًا علي الفقرة ٥ ب من المادة الخامسة من النظام الداخلى لمجلس الجامعة، والتي تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة فى دورة غير عادية بناء على طلب دولتين من الأعضاء. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن التطورات المتلاحقة والخطيرة فى السودان تقتضى عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة فى أسرع وقت.

ويعقد الاجتماع بناء على دعوة من كل مصر والسعودية وذلك لبحث لتطورات الوضع في السودان.

تصريحات مندوب مصر بجامعة العربية

وقال نائب مندوب مصر في الجامعة العربية، عبيدة الدندراوي:

مصر تطالب جميع الأطراف السودانية بالوقف الفوري لإطلاق النار.

مصر تطالب الأطراف السودانية بالحفاظ على مصالحها على الأراضي السودانية.

مصر تطالب القوى السودانية بتسوية النقاط الخلافية.



تصريحات مندوب السودان

قال مندوب السودان لدى الجامعة العربية

• قوات الدعم السريع هي من بادرت بالهجوم على الجيش.

• الجيش تمكن من إلحاق خسائر فادحة بالمتمردين.

• كل الوساطات فشلت في إدماج قوات الدعم السريع في الجيش.

• نطالب الجامعة العربية بالتوصية بترك الأمر للسودانيين دون تدخل دولي.