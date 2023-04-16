آخر تطورات الأحداث في السودان.. الجيش يعلن هروب حميدتي من مخبأه.. وقوات الدعم السريع تعلن انضمام عدد من ضباط الجيش لهم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجيش السوداني، في بيان اليوم الأحد، هروب قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) من مخبأه.

وربط الجيش السوداني في بيانه "هروب حميدتي" بهروب طاقم حراسته وجنوده المكلفين بتأمينه، وفقا لموقع "العين" الإخباري.

من جانبه، صرح المستشار السياسي لقوات الدعم السريع، بأن القوات تُقاتل في كل المحاور وحميدتي يقود القتال وفق الخطة المجازة مسبقا.

وتابع المستشار السياسي لقوات الدعم السريع في حديثه للجزيرة، أنّ القوات لا زالت تقاتل من داخل القيادة، مؤكدا أنّ هناك كثير من ضباط الجيش السياسي انضموا لهم.

وتواصل القتال العنيف في أنحاء السودان، اليوم الأحد، بعد اندلاع الاشتباكات أمس السبت، بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أعقاب أشهر من التوترات بين الجانبين.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن شهود عيان في العاصمة السودانية الخرطوم قولهم إن القتال اشتد بعد صلاة فجر الأحد، مع سماع أصوات صاخبة وانفجارات طوال الليل.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال الجيش السوداني إنه سيطر على قاعدة لقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان شمال غرب العاصمة الخرطوم.

وأضاف الجيش أنه استعاد السيطرة على مقر التلفزيون الوطني الذي ادعى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بلقب (حميدتي)، أنه سيطر عليه.