السودان.. قوات الدعم السريع تعلن تعرضها لهجوم من «طيران أجنبي»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، أن مقراتها في بورتسودان تعرضت لغارات شنتها مقاتلات أجنبية، حسب قولها.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من المواجهات المسلحة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"،: "تتعرض قوات الدعم السريع في بورتسودان إلى هجوم من طيران أجنبي، نحذر من التدخل الأجنبي ونهيب الرأي العام الإقليمي والدولي إلى وقف هذا العدوان والمسلك".

وفي وقت سابق، طالبت القوات الجوية في الجيش السوداني المواطنين البقاء في المنازل فيما تجري مسحا جويا كاملا لمواقع قوات الدعم السريع، وسط تقارير عن قيام الجيش السودان بشن غارات جوية على بعض مواقع قوات الدعم السريع.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان على صفحتها على فيسبوك، اليوم الأحد، أن "ساعة النصر اقتربت، نترحم على الأرواح البريئة التي أزهقتها هذه المغامرة المتهورة التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع المتمردة ودعواتنا للمصابين".

ونشرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية فيديو لما قالت إنه "احتفالات قواتكم المسلحة الباسلة من أمام مقر هيئة البث بالتلفزيون القومي، والتي زعمت مليشيات حميدتي السيطرة عليها".

وفي الوقت ذاته، نقلت صفحة قوات الدعم السريع بـ "فيس بوك" عن قائد القوات، نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير باسم (حميدتي) قوله في تصريحات تلفزيونية: "ليس لدينا أي اتصالات مع قائد الجيش السوداني الجنرال عبدالفتاح البرهان حتى الآن، والبرهان محاصر عليه الاستسلام فقط"، حسب قوله.