السودان.. قوات الدعم السريع تستولي على برج القوات البحرية.. والجيش ينفي إسقاط المتمردين لطائرة سوخوي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، استيلائها على برج القوات البحرية بالقيادة العامة في الخرطوم.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن "القوات تمكنت من الاستيلاء على برج القوات البحرية بالقيادة العامة في الخرطوم".

من جانبه، نفى الجيش السوداني ما أعلنته قوات الدعم السريع بشأن إسقاط طائرة سوخوي، وذلك بعد أن قالت قوات الدعم السريع في بيان، صباح اليوم الأحد، إن عناصرها سيطروا على "برج القوات البحرية بالقيادة العامة".

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة مقاتلة من طراز "سوخوي"، وقالت في تغريدة إنه تم إسقاط الطائرة "التي روعت المواطنين منذ الصباح".

وأعلن الجيش السوداني، في بيان صدر عنه السيطرة على عدد من القواعد التابعة للدعم السريع بكامل أسلحتها، موضحا أنه لا صحة لادعاء المتمردين باستيلائهم أو مجرد اقترابهم من أي من مقرات القيادة العامة".

وقال الجيش في بيانه:" تم السيطرة على قواعد الدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي ومعسكر كرري بشمال أم درمان".

ونشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية بموقع "فيس بوك" فيديو عن الاحتفالات بالسيطرة على مقر هيئة البث بالتلفزيون القومي.

وعلقت بالقول: "احتفالات قواتكم المسلحة الباسلة من أمام مقر هيئة البث بالتلفزيون القومي التي زعمت مليشيات حميدتي السيطرة عليها".

كما أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، البيان التالي: "القوات المسلحة سيطرت على جميع مقرات قوات الدعم السريع المتمردة بأم درمان بكامل عتادها وآلياتها وأسلحتها التي خلفها المتمردون وراءهم أثناء هروبهم من هذه المواقع".

ونقلت شبكة "الجزيرة" عن مصدر عسكري بالجيش السوداني قوله: "قصفنا معسكر الصالحة بأم درمان التابع للدعم السريع بالمدفعية الثقيلة".

يأتي هذا فيما أعلن الجيش السوداني: "قواتنا سيطرت على جميع مقرات قوات الدعم السريع بأم درمان بكامل عتادها وآلياتها وأسلحتها، حسبما ذكرت الجزيرة السودان".

وتجددت الاشتباكات بين الجش السوداني وقوات الدعم السريع فجر اليوم الأحد، في أنحاء متفرقة من الخرطوم.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني: لا صحة لادعاءات المتمردين بحصار القيادة العامة بالخرطوم، موضحا: ما زالت الاشتباكات دائرة في بعض المواقع لكن الموقف يتجه نحو الاستقرار.