شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي يهنئ البابا تواضروس الثانى والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بالتهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وللإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله عز وجل أن يعيده على قداسته وعلى كل المصريين بالخير والسعادة.

وأشاد المهندس حازم الجندي، في بيان له اليوم، بحالة التماسك التي جمعت نسيج الشعب المصري ووحدته، على مر العصور، والتي مكنته من التصدي للتطرف ومحاولات زرع الفتن، للوقيعة بين أبناء الوطن، قائلا: إن مصر بمسلميها ومسيحييها على اختلاف الأزمنة ستظل منارة للإخاء والمحبة ونموذجا للتسامح والتعايش السلمي والمواطنة بين أبنائها .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن وحدة الشعب المصري وترابط أبنائه، كانت وستظل الحصن المنيع، للحفاظ على الوطن وصون مقدراته، مشيرا إلى أنها ركيزة أساسية، لكى تتحقق النهضة الشاملة لمصرنا الحبيبة، وتدعيم قواعد الجمهورية الجديدة، التي تسعى للإرتقاء بالوطن بسواعد جميع أبناءه، فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي .

وعبر الجندي، عن اعتزازه الكبير، بمواقف الأخوة الأقباط الوطنية التي خلدها التاريخ، وفي نفس الوقت أكدت أن المصريين، يجمعهم وطن واحد وطموحات وآمال واحدة في بناء بلادهم، والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للأجيال القادمة، داعيا الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن ينعم كل المصريين بموفور الصحة والعافية .

وشدد عضو مجلس الشيوخ علي أن المصريين جميعهم على قلب رجل واحد، وأن الإخوة والوحدة الوطنية لن يستطيع أى كيان أن ينال منها، رغم المحاولات البائسة من قوى الشر والفساد، لتكدير صفو هذه العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، متمنيا أن يعيد الله، هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباط بالمزيد من الإخاء والترابط والمحبة.