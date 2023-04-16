الدعم السريع في السودان تُعلن سيطرتها على مطار مروي.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، سيطرتها على مطار مروي، في اليوم الثاني من الاشتباكات في البلاد وتصاعد وتيرتها في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني وفي مناطق عدة في الخرطوم ومناطق متفرقة من البلاد.

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ووضعت مدينة مروي السودان في مواجهات دامية حاليا، وهذه المدينة تقع شمال السودان وتبعد 200 كم عن الخرطوم إذ تضم عددا من المنشآت العسكرية الحساسة، أبرزها مطار مروي المساند لمطار الخرطوم الذي يستقبل الطائرات العسكرية المقاتلة وطائرات النقل الجوي، وهو مزود بأنظمة هبوط آلي حديثة إضافة إلى القاعدة الجوية العسكرية.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد السبت في العاصمة وأماكن أخرى، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.

وقال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواته في الجزء الجنوبي من العاصمة، متهما الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك القصر الرئاسي.



ويأتي ذلك، فيما اتهمت الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم. وزعمت أنها استولت على مطار المدينة و"سيطرت بالكامل" على القصر الجمهوري بالخرطوم، مقر رئاسة البلاد.



وجاءت الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع الأحزاب السياسية لإحياء التحول الديمقراطي في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، نفت قوات الدعم السريع إنهاء حياة قائديها في شمال وغرب دارفور، مؤكدة أنهما يشرفان على معركة العزة والكرامة بالفاشر والجنينة.

وقالت قيادة قوات الدعم السريع، في بيان، اليوم الأحد، نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر: "تنفي قوات الدعم السريع ما يشاع حول استشهاد قائديها بشمال وغرب دارفور".

وأضاف البيان أن قوات الدعم الرسيع "تؤكد أنهما في أتم الصحة والجاهزية، ويشرفان على معركة العزة والكرامة بالفاشر والجنينة".

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