قوات الاحتلال تعتقل 24 مواطنًا فلسطينيًا بينهم أطفال

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، 24 فلسطينيًا من بينهم أطفال من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، فيما شنت حملة مداهمات واسعة للعدد من المدن والبلدات الفلسطينية.

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وقالت مؤسسات الأسرى، إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة القدس المحتلة، وقامت باقتحام عدد من منازل المقدسيين والعبث بمحتوياتها، قبل أن تقدم على اعتقال نحو 14 مواطنا من بينهم أطفال وأشقاء عرف من بينهم: موسى، وفؤاد، وعمر جبريل، من حي بطن الهوى ببلدة سلوان، وأنس عكاري، وموسى عايش، ومهدي الكركي، من بلدة الطور، وصالح أبو فرحة، وأحمد حمو، وفهمي السلايمة، ووسام سدر، وليث غيث، ومصطفى أبو غزالة، من البلدة القديمة، والشاب محمد جرادات من بلدة الرام، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: داوود

عبد الهادي شوشة (60 عاما)، وآدم عصام حمامرة (30 عاما)، وعبد عادل شوشة (30 عاما)، وحكمت عبد الكريم حمامرة (30 عاما)، وأيوب حمامرة (18 عاما)، وبشار عصام حمامرة (17 عاما)، من قرية حوسان غرب المحافظة، والمواطن محمود صالح الصباح من بلدة تقوع جنوب غرب بيت لحم، من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت مؤسسات السرى أن قوات الاحتلال اقتحمت قلقيلية، وقامت باعتقال الشاب يزيد بلال عنايا (19 عاما)، من بلدة عزون شرقا، بالإضافة إلى اعتقال بديع السلامين من بلدة السموع جنوب الخليل.

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