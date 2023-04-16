السودان.. قوات الدعم السريع تنفي وفاة قائديها في شمال وغرب دارفور

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يومها الثاني، فيما ارتفعت أعداد المتوفين والمصابين في المستشفيات والمرافق الصحية جراء الاشتباكات إلى 56 متوفى من المدنيين و 595 إصابة.

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وفي آخر التطورات، نفت قوات الدعم السريع إنهاء حياة قائديها في شمال وغرب دارفور، مؤكدة أنهما يشرفان على معركة العزة والكرامة بالفاشر والجنينة.

وقالت قيادة قوات الدعم السريع، في بيان، اليوم الأحد، نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر: "تنفي قوات الدعم السريع ما يشاع حول استشهاد قائديها بشمال وغرب دارفور".

وأضاف البيان أن قوات الدعم الرسيع "تؤكد أنهما في أتم الصحة والجاهزية، ويشرفان على معركة العزة والكرامة بالفاشر والجنينة".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت قوات الدعم السريع في بيان، إن عناصرها سيطروا على "برج القوات البحرية بالقيادة العامة".

وكانت قوات الدعم السريع أعلنت إسقاط طائرة مقاتلة من طراز "سوخوي"، وقالت في تغريدة إنه تم إسقاط الطائرة "التي روعت المواطنين منذ الصباح".

من ناحيته، قال الجيش السوداني إنه "لا صحة لحصار المتمردين لمقر القيادة العامة"، وأنه يسيطر تماما على الموقف العام للعمليات، مضيفا "ونبشر شعبنا بأخبار سارة قريبا"، مؤكدا أيضا عدم سيطرة قوات الدعم السريع على مقر التلفزيون الرسمي.

وقال الجيش السوداني إنه "لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت قوات الدعم السريع المتمردة".

كذلك أعلن الجيش السوداني سيطرته على "أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها".

وأوضح مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في بيان، قائلا "سقوط أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري (جبل سركاب) في يد القوات المسلحة والاستيلاء على كل آليات وأسلحة وعتاد المليشيا المتمردة".

وفي بيان لاحق للجيش السوداني، قال الجيش السوداني يعلن السيطرة على عدد من القواعد التابعة للدعم السريع بكامل أسلحتها.

وأوضح في بيان أنه "تمت السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات ميليشيا الدعم السريع المتمردة" في مدن بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي ومعسكر كرري بشمال أم درمان.

اشتباكات وانفجارات في السودان

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد السبت في العاصمة وأماكن أخرى، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.

وقال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواته في الجزء الجنوبي من العاصمة، متهما الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك القصر الرئاسي.

ومن جهتها، اتهمت الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم. وزعمت أنها استولت على مطار المدينة و"سيطرت بالكامل" على القصر الجمهوري بالخرطوم، مقر رئاسة البلاد.

وجاءت الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع الأحزاب السياسية لإحياء التحول الديمقراطي في البلاد.

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