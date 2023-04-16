وقف خدمة الإنترنت في السودان مع استمرار الاشتباكات العنيفة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مسؤولون بشركة MTN في السودان لرويترز، عن وقف خدمة الإنترنت في البلاد بطلب من هيئة الاتصالات، وسط تجدد المعارك في الشوارع السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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ونقلت وكالة رويترز، عن المسؤولين، اليوم الأحد، أن الشركة أوقفت خدمات الإنترنت في البلاد بناء علي توجيهات من هيئة الاتصالات الحكومية.

ويشهد السودن أحداثا دامية، حيث تدور اشتباكات مسلحة، منذ صباح أمس السبت، بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع.

خدمات الإنترنت

وتوقفت خدمات الإنترنت في السودان على إثر تلك الأحداث.

ويتواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي،

في إشارة إلى أن الجانبين غير مستعدين لإنهاء الأعمال العدائية على الرغم من تصاعد الضغوط الدبلوماسية لوقف إطلاق النار.

وجاءت الاشتباكات بعد شهور من التوترات المتصاعدة بين الجيش وقوات الدعم السريع الشريكة التي تحولت إلى خصم. وأدت هذه التوترات إلى تأخير التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب السياسية لإعادة البلاد إلى فترة انتقالها القصيرة الأمد إلى الديمقراطية، والتي خرجت عن مسارها.

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