أوكرانيا تُعلن استعادة 130 عسكريا في صفقة لتبادل الأسرى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مسؤول رفيع في أوكرانيا، اليوم الأحد، عن إتمام عملية كبيرة لتبادل الأسرى مع روسيا بمناسبة عيد القيامة الذي يحتفل به المسيحيون الأرثوذوكس، مؤكدًا أن 130 أسيرا أوكرانيا أُطلق سراحهم وأُعيدوا إلى ديارهم.

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وأجرت القوات الأوكرانية والروسية عمليات تبادل متكررة للأسرى خلال الحرب التي بدأت قبل 14 شهرا.

وسيطرت روسيا على مساحات كبيرة من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام: “لقد حدث (التبادل) على عدة مراحل خلال الأيام القليلة الماضية”.

ولم يتضح عدد الروس الذين أُعيدوا في المقابل.

وأوضح يرماك أن من بين العائدين عناصر من الجيش وحرس الحدود والحرس الوطني وبحارة وموظفين في حرس الحدود.

وهذه هي ثاني عملية تبادل كبيرة للأسرى في غضون أسبوع.

وأعلنت روسيا وأوكرانيا، يوم الإثنين الماضي، أنهما نفذتا عملية تبادل شملت إطلاق سراح 106 أسرى حرب روس مقابل 100 أوكراني.

وأعلنت أوكرانيا، يوم الجمعة، أنها استعادت رفات 82 من جنودها من أراض تسيطر عليها روسيا.

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