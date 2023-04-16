وفاة 16 شخصاً إثر حريق بمبنى سكني في دبي

ياسر رشاد - القاهرة - لقى 16 شخصًا حتفهم وأُصيب 9 آخرون جراء حريق اندلع بمبنى سكني في دبي، أمس السبت، حسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية نقلًا عن متحدث باسم الدفاع المدني في دبي بالإمارات.

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ووفقا لصحيفة ذا ناشونال ومقرها أبوظبي، اندلع الحريق بعد ظهر أمس السبت في مبنى من 5 طوابق في منطقة الراس، وهي أحد أقدم مناطق دبي ويقيم بها الكثير من العمال الوافدين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن

الحريق تم إخماده.

ونقلت ذا ناشونال عن بيان للدفاع المدني جاء فيه أن “التحقيقات الأولية أظهرت أن عدم الامتثال لمتطلبات الأمن والسلامة في المباني هي التي تسببت في نشوب الحريق”

ولم يتمّ الكشف عن جنسيّات الضحايا.

وأضاف البيان "تواصل الجهات المعنية التحقيق، للوقوف على كامل ملابسات الحادث".

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