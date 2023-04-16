العثور على المروحية المفقودة في اليابان وانتشال 5 جثث

ياسر رشاد - القاهرة - عثرت فرق الإنقاذ في اليابان على حطام الطائرة العسكرية المختفية منذ السادس من أبريل الجاري، وانتشلوا جثث 5 أشخاص من أفرادها العشرة الذين كانوا على متنها، حسب ما أفادت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأحد.

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وذكرت وكالة أنباء "كيودو"، الأحد أن رجال إنقاذ يابانيين عثروا على حطام المروحية العسكرية المحطمة، بعد أن اختفت من على شاشات الرادار في السادس من أبريل الجاري أثناء تحليقها فوق البحر بالقرب من جزيرة مياكو بإقليم أوكيناوا في اليابان، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وكان على متن الطائرة المروحية العسكرية المتحطمة 10 أفراد، من بينهم طاقم المروحية وعددهم 4، إضافة إلى 6 ركاب.

وكان بين ركاب الطائرة قائد كبير

بقوات الدفاع الذاتي البرية، وهو الجنرال يويتشي ساكاموتو.وقال الجنرال ياسونوري موريشيتا قائد القوة البرية للدفاع الذاتي إن طائرة نقل القوات "يو إتش 60"، باسم "بلاك هوك"، اختفت من على شاشات الرادار بعد مغادرتها قاعدة القوة البرية للدفاع الذاتي في مياكوجيما.والطائرة كانت تحلق في دورية فوق المياه المحيطة بمياكوجيما خلال مهمة استطلاع جوية.

وباشر خفر السواحل الياباني وسفن الجيش، التي حددت موقع حطام الطائرة في المياه، بعمليات بحث عن أفراد المروحية.

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