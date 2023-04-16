انت الان تتابع خبر مصرع وزير باكستاني بحادث سير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الصحيفة عن الشرطة الباكستانية أن "وزير الشؤون الدينية مفتي عبد القادر لقي مصرعه في حادث سير وقع أمس السبت في إسلام آباد".

وتابعت أن الشكور وحده كان داخل السيارة ولقي مصرعه في مكان الحادث بسبب إصابة في الرأس.



واحتجزت الشرطة 5 أشخاص كانوا على متن سيارة اصطدمت بسيارة الوزير.

وقد عبر الرئيس الباكستاني عارف علوى ورئيس وزرائه شهباز شريف عن تعازيهما لأسرة الوزير.

