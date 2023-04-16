بعد الأحداث الاخيرة.. مجلس التعاون الخليجي يدعو قيادات السودان إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار

أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن قلقه البالغ جراء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة العسكرية وقوات الدعم السريع بدولة السودان.

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جميع القيادات السياسية في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار وصوت الحكمة وتوحيد الصف، بما يساهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق في ظل الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجب الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه، ويجنب المدنيين تبعيات القتال.



وأكد جاسم محمد البديوي، مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق.



كذلك الإشادة بالجهود الدولية للآلية الثلاثية “بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية”، والمجموعة الرباعية “دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة”، ومجموعة أصدقاء السودان، بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

وناشد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جميع الأطراف المتنازعة للاحتكام للحوار.