انت الان تتابع خبر مؤشر الابتكار العالمي.. الامارات الأول عربياً والعراق في مراتب متأخرة والان مع التفاصيل

واضافت ان "جملة أسباب وراء تراجع العراق في مؤشر الابتكار ومنها ضعف تكنولوجيا المعلومات وضعف الاتصالات الخدمة الحكومية عبر الإنترنت والبنية التحتية العامة وضعف تنويع الصناعة المحلية والائتمان المحلي للقطاع الخاص ومدفوعات الملكية الفكرية"، مبينة ان "هناك بعض مؤشرات القوة في مجال الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانفاق على التعليم".

عالميا وبحسب المنظمة فإن "سويسرا جاءت بالمرتبة الاولى عالميا وبـ 64.6 نقطة، تليها ثانيا الولايات المتحدة الامريكية بـ 61.8 نقطة، تليها ثالثا السويد بـ 61.6 نقطة، تليها رابعا المملكة المتحدة بـ 59.7 نقطة، تليها هولندا بـ 58 نقطة".

عربيا جاءت "الإمارات بالمرتبة 31 عالميا بـ42.1 نقطة، تليها السعودية بالمرتبة 51 عالميا، وقطر بالمرتبة 52 عالميا، والكويت بالمرتبة 62 عالميا، والمغرب بالمرتبة 67 عالميا، والبحرين بالمرتبة 72 عالميا"، وفقا للمنظمة.

يذكر أن مؤشر الابتكار العالمي يصدر عن كلية إدارة الأعمال العالمية (إنسياد)، بالتعاون مع جامعة كورنيل الأمريكية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ويعد أحد أهم أدوات القياس المستخدمة على نطاق دولي من قبل الحكومات والقطاع الخاص لتطوير منظومة الابتكار لديها.

