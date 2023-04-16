ما هي آخر تطورات الأوضاع في السودان ؟

شهدت مدينة الخرطوم عاصمة السودان، السبت، انفجارات وانتشار واسع للقوات العسكرية، بسبب خلافات نشبت بين قوات التدخل السريع والجيش السوادني، الأمر الذي آثار ردود فعل عربية وعالمية وإطلاق مناشدات لوقف القتال.



أفادت وكالة رويترز، بسماع دوي إطلاق نار مكثف جنوبي العاصمة السودانية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الرئاسي السوداني



أكد الجيش السوداني، خوض معركة الكرامة لتخليص البلاد من المتمردين و قالت حركة تحرير السودان لـ "البرهان" و"دقلو"، إن البلاد لن تتحمل الحرب.



وقعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في شمال دارفور و أعلن الضباط المنتدبون في قوات الدعم السريع، انحيازهم للجيش السوداني.



أكد الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، أنه لا أحد يفضل الحرب، ولكن ما حدث يجب أن يكون عبرة وعظة للناس.