شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان.. كر وفر بين الجيش والدعم السريع في مناطق مختلفة بالخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت تقارير إعلامية سودانية أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت، فجر اليوم الأحد، بين قوات الجيش والدعم السريع في مناطق مختلفة في العاصمة الخرطوم.

واشتعلت النيران في أحد المباني بمحيط القيادة العامة لقوات الجيش السوداني في الخرطوم، بينما سمع سكان أم درمان دوي الأسلحة الثقيلة في قاعدة كرري العسكرية.

فيما أعلن الجيش السوداني، سيطرته على مقر الإذاعة والتلفزيون وتدمير معسكر يتبع لقوات الدعم السريع في مدينة الصالحة بأم درمان.

وفي السياق ذاته، أعلنت نقابة الأطباء السودانية، مقتل 27 شخصا على الأقل وجُرح العشرات في المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال بيان صادر عن نقابة الاطباء في السودان إنه "في إحصاء أولي للأحداث المؤسفة السبت" فقد "خلفت 27 قتيلا"، بما في ذلك في العاصمة الخرطوم.

كما أحصت النقابة إصابة نحو 170 شخصًا بجروح في المعارك التي اندلعت السبت واستمرت حتى ساعة مبكرة الأحد.