شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المخابرات السودانية: البرهان أصدر قرارا بحل الدعم السريع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفاد جهاز المخابرات العامة السوداني، السبت، بأن القائد العام للجيش السوداني أصدر قرارًا بحل قوات الدعم السريع.

وقال الجهاز في بيان على فيسبوك إن قائد الجيش قرر أيضا إنهاء انتداب ضباط الجيش في قوات الدعم السريع "المتمردة".

ميدانيًا، سمع دوي إطلاق كثيف للنار في محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.

ووقعت اشتباكات قرب سلاح المهندسين والكلية الحربية في أم درمان.

أتى القرار بعد دقائق من إعلان رئاسة أركان القوات المسلحة السودانية أنه لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت قوات الدعم السريع "المتمردة".

وكان الجيش قد أعلن أن قائد الدعم السريع فرض الحرب وقواته تستهدف أفراد القوات المسلحة.

وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قد أكد أن قوات الدعم السريع هي من بدأت المعارك، صباح اليوم، مشددًا على أن "لدى القوات المسلحة ما يكفي لدحر هؤلاء المتمردين".

كما أوضح أن متمردي الدعم سعوا لسيطرة سريعة على مقار للجيش والمناطق الحيوية فجرًا وتنفيذ اغتيالات حتى.

وأكد أنه "لم يكن هناك خيار للقوات المسلحة سوى التصدي لمطامع المتمردين في السلطة"، وفق تعبيره.

يشار إلى أن الخلافات بين القوتين العسكريتين بدأت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشددًا على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.

علمًا أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضًا خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقررًا مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.