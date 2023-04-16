إيمجه.. تركيا تطلق أول قمر صناعي عالي الدقة من انتاجها

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت تركيا قمرها الصناعي "إيمجه" الذي يعد أول قمر عالي الدقة أنتجته تركيا بإمكانات محلية ووطنية، من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا إلى الفضاء، وفق روسيا اليوم.

العصر الذهبي للأقمار الصطناعية (شاهد)

وشارك وزير الدفاع التركي في حفل الإطلاق في معهد أبحاث تكنولوجيا الفضاء، التابع لمؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك" بأنقرة، وقال أكار، إن قمر "إيمجه" الصناعي المحلي الذي تم إطلاقه، اليوم السبت، سيعزز قوة تركيا في الفضاء.

وأشار وزير الدفاع التركي، إلى تحقيق بلاده سلسلة نجاحات على صعيد التكنولوجيا والصناعات الدفاعية المحلية والوطنية من خلال المشاريع التي تم إطلاقها بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، لافتا إلى أن القمر الصناعي "إيمجه" يمثل حلقة جديدة في سلسلة النجاحات التركية.

وذكر أكار، أن "إيمجه" سيلبي احتياجات الجيش التركي من خلال استخدامه في مجال المراقبة والاستطلاع عبر توفير مشاهد عالية الدقة من أي بقعة من الأرض، وذلك كله بإمكانات محلية.

وقال الوزير: "قواتنا المسلحة جاهزة

في هذا الخصوص وقامت بالتدريبات اللازمة، سنستفيد من هذا القمر الصناعي بالحد الأقصى منذ اللحظة الأولى وسنرى فوائده".

بدوره، قال رئيس مؤسسة "توبيتاك"، حسن مندال، إن قمر "إيمجه" يمكنه أداء مهامه في مجالات مختلفة مثل الأمن والدفاع، والبيئة والتطوير العمراني، والزراعة، وإدارة الكوارث.

ومن جانبه، أفاد مدير مشروع "إيمجه"، أمير سردار أراس، خلال اتصال من مكان تواجه في قاعدة إطلاق القمر في الولايات المتحدة، بأن تطوير القمر تم بإمكانات محلية في كافة مراحله، معربا عن بالغ فخرهم بهذا الإنجاز، لافتا أن بلاده باتت تعتمد على نفسها في التقاط صور عالية الدقة من الفضاء.