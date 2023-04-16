30 قتيلا و400 إصابة حصيلة الاشتباكات في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين في الأمم المتحدة بأن 30 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 400 آخرين، إثر الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، وفق روسيا اليوم.

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وذكر مسؤولون في الأمم المتحدة أن "ما لا يقل عن 30 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب المئات"، بعد القتال الذي اندلع في قاعدة عسكرية بالخرطوم وامتد سريعا إلى القصر الرئاسي والمطار الدولي ومقر الإذاعة الحكومية، بينما اختبأ السكان في منازلهم وسط إطلاق النار والانفجارات، وحلقت الطائرات الحربية فوق أسطح المنازل على ارتفاعات منخفضة، وفق "نيويورك تايمز".

وأعلن مصدر في مجلس الأمن الدولي، إن المجلس سيناقش تطورات الأوضاع الجارية في السودان يوم الاثنين المقبل، وستجري المناقشات خلف أبواب مغلقة.

وصرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، بأن مصر والسعودية تدعوان إلى اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الوضع في السودان يوم الأحد.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال تلقاه من "أنطونيو غوتيريش"، أمين عام الأمم المتحدة، خطورة التداعيات السلبية لتلك التطورات على استقرار السودان، الذي يمر بلحظة تاريخية حساسة، تستدعي أقصى درجات الحكمة وضبط النفس، ومطالبا الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.