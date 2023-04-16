أمريكا.. قطار محمّل بمواد خطرة يتسبب بحريق بعد خروجه عن مساره

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مسؤولو الإطفاء في أمريكا، يوم السبت، خروج قطار شحن يحمل مواد خطرة عن مساره، ما أسفر عن اشتعال النيران فيه شمال روكوود بولاية مين.

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وذكرت مديرية الإطفاء في المدينة في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "المواد خطيرة، الرجاء ابتعدوا".

هذا ولم يتم تقديم أي معلومات عن وقوع ضحايا أو حتى نوع المواد التي كان القطار ينقلها، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وقالت إدارة السكك الحديدية الفيدرالية الأمريكية في تغريدة على تويتر إن

مفتش سلامة تابع لـ FRA في طريقه إلى موقع انحراف سكة حديد المحيط الهادئ الكندية عن مساره بالقرب من براسوا بولاية مين.

وأضافت أن 'المستجيبين المحليين تمكنوا من احتواء حريق في المنطقة دون إطلاق أي مواد خطرة'.

ولم ترد إدارة الإطفاء في روكوود على الفور على طلب رويترز للتعليق.

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