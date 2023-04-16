سلطان بروناي دار السلام يغادر جدة

غادر السلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، جدة اليوم. وكان في وداعه في مطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي "الوزير المرافق"، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام عماد المهنا، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير عام المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.



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