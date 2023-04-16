شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحفاظ علي جنود مصر.. آخر تطورات الأوضاع في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خرج المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، يهيب بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية المشاركة في إجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان.

لذلك قمنا باستعراض كافة التفاصيل حول آخر تطورات الأوضاع في السودان وصع الجنود.



بيان القوات المسلحة المصرية

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، ان القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية.

وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية.



وضع الجنود المصريين

صرح قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو إنهم يتعاملون مع الجنود المصريين كإخوة، مضيفًا: نعمل على إخلائهم سريعا، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.

وأضاف قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو، ملتزمون بأمن وسلامة العسكريين المصريين.

المعارك عاي الأرض في السودان

وأفادت مصادر عسكري في تصريحات لقناة الحدث العربية، أن 65 % من أفراد قوات الدعم السريع في الخرطوم، نفدت ذخيرتهم واستسلموا، موضحة أن 25 % من مناطق في شرق النيل والعيلفون وشمبات وسوبا وأم درمان لم تحسم بعد.

وأوضحت المصادر العسكرية السودانية، أنه تم حسم 75 % من باقي مناطق الخرطووم لصالح الجيش، كما حسم 95 % من الـ "التفلتات" الموجودة في العاصمة السودانية الخرطوم.



بدأ الخلاف يظهر للعلن منذ تصريحات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، التي قال فيها إنه اكتشف منذ اليوم الأول أن قرارات قائد الجيش عام 2021، التي أقصى فيها الحكومة المدنية تم اتخاذها لتكون بوابة لعودة نظام "المؤتمر الوطني" المعزول.

تحولت الخلافات إلى توتر وباتت أكثر وضوحا بعد التوقيع على "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

وأعلن الجيش السوداني في وقت لاحق تأييده للاتفاق الإطاري، الذي ينص على دمج قوات الدعم السريع في الجيش، كما طالب الجيش بأن تكون هناك قيادة واحدة بعد الدمج.

وطالب الجيش أيضا بجعل شركات قوات الدعم السريع تابعة لوزارة المالية والإجراءات الحكومية المعروفة، كما اشترط أن يكون هو من يحدد تحركات وانتشار القوات وفق عملية الدمج.

بعد ذلك اتهم حميدتي قيادات في الجيش بالتخطيط للبقاء في الحكم وبأنها لا تريد مغادرة السلطة، وأعلن تأييده لفكرة الدمج، ولكنه يشترط بأن يتم وفق جداول زمنية متفق عليها.

واشترطت قوات الدعم السريع أيضا مساواة ضباطها في الامتيازات بنظرائهم في الجيش، وطالبت بالتزام القوات المسلحة بالدستور السوداني الذي سيتم إقراره.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش السوداني اتهم يوم الخميس الماضي، قوات الدعم السريع بتحشيد قواتها وتركيزها داخل العاصمة الخرطوم وبعض المدن السودانية.

من جانبه وردا على تحذيرات الجيش قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، إنه لا يزال ملتزما بما جرى التوقيع عليه في الاتفاق الإطاري لتسليم السلطة للمدنيين، كما يحرص على تعزيز الاستقرار في البلاد.