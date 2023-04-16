«فيديو من قلب معارك السودان» .. سقوط العناصر المتمردة التي قامت بالهرب من المطار في قبضة المواطنين

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت القوات المسلحة السودانية مقطع فيديو لحظة سقوط بعض جنود الدعم السريع في قبضة عدد من المواطنين .

وكتبت في وصف المشهد الذي ظهر به عدد من المواطنين يقومون بالقبض على بعض جنود الدعم السريع رسالة للمواطنين .

حيث قالت القوات المسلحة في تعليقها : المواطنون بمحلية مروي يقومون بالقبض على عناصر تتبع لمليشيا حميدتي المتمردة التي قامت بالهرب من المطار .

ووجهت رسالة للمواطنين جاء فيها : نطالب المواطنين بمعاملة هؤلاء الأفراد معاملة حسنة .

وتابعت : نحن أبناء شعب واحد تم استغلالهم لمطامع شخصية ولهثا وراء السلطة .

كما قال الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة :

• نبشر شعبنا الصامد بأن الموقف مستقر جدا وسيبقى السودان مابقي أبناءه البررة في قواتكم المسلحة.

• قواتكم المسلحة تعمل بعزيمة وإصرار ليعود للسودان أمنه وإستقراره قريبا جدا.

• ماكنا نريد ان تنحدر الاوضاع لهذه الدرجة ليوجه ابناء الشعب السوداني سلاحهم في وجه بعضهم البعض بهذه الطريقة المؤسفة