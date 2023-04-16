قوات الدعم السريع تصدر بياناً حول تطورات الأوضاع في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت قوات الدعم السريع في السودان، بيانا، مساء اليوم السبت، حول آخر تطورات الأوضاع في البلاد، أعلنت خلاله سيطرتها على عدد من المقرات والمواقع الاستراتيجية بالعاصمة والولايات.

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وقالت القوات، في بيانها، إنها نجحت في السيطرة على عدد من المقرات والمواقع الاستراتيجية بالعاصمة والولايات ومنها القيادة العامة للقوات المسلحة، ورئاسات الفرق في ولايات دارفور وعدد من الولايات جاري حصرها، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وأشارت إلى أنها سيطرت أيضا على الملاحة الجوية في كل السودان، والقاعدة الجوية بجبل الأولياء، ومعسكر سوبا الباقير الذي يضم أكثر من 60 دبابة وكميات كبيرة من الأليات والمعدات العسكرية، والتصنيع الحربي، ومقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وأعلنت قوات الدعم السريع انضمام عدد من كبار الضباط في الجيش وعلى رأسهم المفتش العام

للقوات المسلحة الفريق دكتور مبارك كوتي كمتور، وهناك عدد كبير من الضباط مصابين.

وقالت قوات الدعم السريع: “ما قامت به قيادة القوات المسلحة وعدد من الضباط يمثل تعدي واضح على قواتنا التي كانت تلتزم بالسلمية وتتحلى بضبط النفس”، حسب تعبير البيان.

وأضافت: “نطمئن المواطنين الكرام بتواجدهم آمنين دون التعدي على سلامتهم وأن الأوضاع تحت السيطرة، كما نؤكد الى شعب وقيادة جمهورية مصر أن رعاياهم في أمن وأمان وأننا مستعدون لتسليمهم إلى قيادتهم متى ما هدأت الأحوال الأمنية”.

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