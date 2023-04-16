انت الان تتابع خبر اعتقال متهم برمي "رمانة" على منزل شقيقه في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شرطة الديوانية، اعتقال متهم برمي "رمانة هجومية" على منزل شقيقه.



وقالت الشرطة في بيان، إن "قوة من مركز شرطة المهناوية وبمتابعة من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء عبطان محمد مطلك الشبلي القت القبض على أحد المتهمين برمي رمانة هجومية عل منزل شقيقه دون حصول اية اضرار بشرية بعد مطاردته لحظة هروبه إلى الاراضي الزراعية القريبة من منزله".

وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من أجل إحالته إلى المحكمة المختصة".