شكرا لقرائتكم خبر السفير الأمريكي: القتال المباشر أمر خطير للغاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كد السـفير الأمريكي في السـودان جون جودفري أمس أن تصعيد التوترات داخل المكون العسـكري إلى القتال المباشر أمر خطير للغاية.

وقالت في بيان نشرته السفارة الأمريكية بالخرطوم علـى صفحتها بموقع «فيس بوك» أمس «لقد وصلت للتو في وقت متأخر من الليلة الماضية إلـى الخرطـوم واسـتيقظت على أصـوات إطـلاق النار

والقتال المزعجة للغايـة».

وأضاف «أنا حاليا أحتمي في

مكان مع فريق السفارة، كما يفعل السودانيون في جميع

أنحاء الخرطوم وغيرها»، داعيا بشـكل عاجل كبار القادة

العسكريين إلى وقف القتال.