مصر: نتابع التطورات بقلق بالغ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حثت مصر أمس كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء للمصالح العليا للوطن. وقالت في بيان صحفي، «إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك».

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