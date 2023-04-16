شكرا لقرائتكم خبر الإمارات وقطر تدعوان إلى ضبط النفس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت دولتا الإمارات العربية المتحدة وقطر كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار.

وفي أبوظبي، قالت الإمارات في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات أمس، «إن سفارتها في الخرطوم تتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وتؤكد على موقف دولة الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية»، وأكدت ضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة.

وفي الدوحة، أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ من تطورات الأوضاع في الخرطوم ومروي بالسودان، ودعت في بيان أصدرته وزارة الخارجية وأوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) الأطراف كافة إلى وقف القتال فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال. وعبرت قطر عن تطلعها إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.