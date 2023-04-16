أبو الغيط: احقنوا دماء السودانيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن عميق القلق والانزعاج تجاه العمليات القتالية الدائرة حاليا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى. وأكد أبو الغيط في بيان، مسؤولية الأطراف المتحاربة في الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين السودانيين في مناطق الاقتتال وعموم البلاد، داعيا إلى ضرورة وقف إطلاق النار وحقن الدماء بشكل فوري.

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