شكرا لقرائتكم خبر الخطوط السعودية تعلق رحلاتها بعد تعرض طائرة لحادث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الخطوط الجوية السعودية أمس أن طائرتها من طراز ايرباص (إيه330) بالرحلة رقم (إس في458)، تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في الساعة 7.30 بالتوقيت العالمي صباح أمس.

وأكدت الخطوط الجوية في بيان أن فريق الطوارئ لديها تعامل مع الحادث، مشيرة إلى أنه تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر.

وحسب البيان، تعمل فرق العمل جنبا إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة وعلى رأسها سفارة المملكة لدى السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الحادث، وأشار البيان إلى أنه سيتم توفير مزيد من المستجدات حول هذا الحادث عبر منصات «السعودية» في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الجيش السوداني أعلن أن عناصر من قوات الدعم السريع، تسللت في وقت سابق من اليوم إلى مطار الخرطوم، واستهدفت وحرقت طائرات مدنية، إحداها تتبع الخطوط الجوية السعودية.