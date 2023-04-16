الخطوط السعودية تعلق رحلاتها بعد تعرض طائرة لحادث

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وأكدت الخطوط الجوية في بيان أن فريق الطوارئ لديها تعامل مع الحادث، مشيرة إلى أنه تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر.
وحسب البيان، تعمل فرق العمل جنبا إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة وعلى رأسها سفارة المملكة لدى السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الحادث، وأشار البيان إلى أنه سيتم توفير مزيد من المستجدات حول هذا الحادث عبر منصات «السعودية» في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الجيش السوداني أعلن أن عناصر من قوات الدعم السريع، تسللت في وقت سابق من اليوم إلى مطار الخرطوم، واستهدفت وحرقت طائرات مدنية، إحداها تتبع الخطوط الجوية السعودية.
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