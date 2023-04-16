التنفيذ فوراً .. قرار عاجل لرئيس مجلس السيادة السوداني بشأن قوات الدعم السريع

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، السبت، قرارا بإنهاء نقل وانتداب وإلحاق جميع ضباط القوات المسلحة العاملين بقوات الدعم السريع وتبليغهم فورا إلى إقرب وحدات عسكرية بالعاصمة والولايات، بحسب بيان صادر عن الناطق الرسمي للقوات المسلحة.

وقبل قليل، قالت القوات المسلحة السودانية على صفحتها على فيسبوك "لا تفاوض ولاحوار قبل حل وتفتيت ميليشيا حميدتي المتمردة".

وأضافت في بيان لاحق:

تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بكل ضباط وضباط الصف والجنود التابعين من عناصر القوات المسلحة الذين يعملون حاليا في قوات الدعم السريع، إضافة إلى الأخوة من الذين تم تنسيبهم بموجب الترتيبات الأمنية وعناصر قوات حرس الحدود وهيئة العمليات بالتبليغ فورا إلى أقرب وحدات للقوات المسلحة بجميع. مدن ومناطق السودان والعاصمة المثلثة".

نبشر شعبنا الصامد بأن الموقف مستقر جدا وقواتكم المسلحة تعمل بعزيمة وإصرار ليعود للسودان أمنه وإستقراره قريبا جدا.

ما كنا نريد أن تنحدر الأوضاع لهذه الدرجة ليوجه أبناء الشعب السوداني سلاحهم في وجه بعضهم البعض بهذه الطريقة المؤسفة

وتبادلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إطلاق النار في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد اليوم السبت في مايبدو أنه صراع على السلطة.

حميدتي: الجيش السوداني هو البادئ

قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، في مقابلة على الهاتف مع سكاي نيوز عربية إن "الجيش السوداني هو من بدأ بالهجوم علينا".

نحن متأسفون على ما يحصل في بلدنا العزيز.

منذ سنوات ونحن نقاتل ومعنا الشباب في الشوارع.

الجيش السوداني قرر ضرب كل مقرات الدعم السريع.

لدينا مواقف في دعم العملية السياسية وهو ما يشهد عليه حمدوك.

أتحدث معكم الآن من أمام باب القيادة العامة للجيش السوداني.

الجيش السوداني يسيطر على 3 أو 4 مواقع فقط.

90 في المئة من المعسكرات والقواعد والطيران هي تحت تصرفنا الآن.

انضم إلى قوات الدعم السريع المفتش العام للجيش السوداني وبعض القيادات الأخرى.

سيطرنا على مطار مدينة الجنينة غربي دارفور.

نقول لإخواننا المصريين إن الأولاد المصريين في الحفظ والصون، ونحن مستعدون لإرجاعهم إلى مصر في أول فرصة.

قوات الدعم السريع تحقق انتصارات على الأرض.