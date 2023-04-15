انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته الى اليوم الاحد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويرفع جلسته الى يوم الاحد الساعة ٨:٣٠ مساءً".
وعقد مجلس النواب، مساء السبت، جلسة اعتيادية له برئاسة محمد الحلبوسي، وصوت على مشروع قانون ادارة المصادر الوراثية، كما قرر تأجيل التصويت على تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.
وعقد مجلس النواب، مساء السبت، جلسة اعتيادية له برئاسة محمد الحلبوسي، وصوت على مشروع قانون ادارة المصادر الوراثية، كما قرر تأجيل التصويت على تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.