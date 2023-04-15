شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول تعليق من موسكو على أحداث السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بخصوص الأحداث الجارية في السودان، ودعت الأطراف إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار.

وكان قد أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، أن قوات الدعم السريع، حاولت مهاجمة قواته في عدة مواقع بالسودان، أبرزها المدينة الرياضية، مُشيرًا إلى أن الجيش يعكف على مواجهتها في مواقع مُختلفة.

وقال محمد إبراهيم، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إنه سُمع دوي إطلاق نار بمحيط القيادة العامة السودانية.

وأضاف أن العاصمة السودانية تشهد في الوقت الحالي انتشارًا للتعزيزات العسكرية الخاصة بالجيش السوداني في شوارع مُختلفة.

وأشار إلى وجود تعزيزات عسكري كبيرة بمحيط مطار الخرطوم الدولي، كما تم إغلاق جميع الجسور بالعاصمة السودانية.

ولفت إلى أن سفير الولايات المتحدة الأمريكية يدعو كبار قادة الجيش السوداني لوقف القتال.