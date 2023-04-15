«القوات الجوية تقوم بتدمير معسكرات المتمردين» .. الجيش السوداني: إستهداف وحرق طائرات مدنية منها طائرة تتبع للخطوط السعودية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجيش السوداني، السبت، أن "عناصر من القوات المتمردة تسللت في وقت سابق من اليوم الي مطار الخرطوم وقامت بإستهداف وحرق طائرات مدنية منها طائرة تتبع للخطوط السعودية"، في إشارة إلى قوات "الدعم السريع".

وأضاف الجيش السوداني، عبر فيسبوك أن "القوات الجوية تقوم بتدمير معسكر طيبة ومعسكر سوبا التابع لمليشيا الدعم السريع المدعومة خارجيا وتقوم بمطاردة بقية العناصر الهاربة لتحتمي بالمدنيين" .

كانت قوات "الدعم السريع" التي يرأسها الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" ذكرت في وقت سابق، على تويتر، أن "قوات الجيش السوداني انهالت علينا بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".

وفي المقابل، اتهم الجيش السوداني في بيان "قوات الدعم السريع بمهاجمة العديد من قواعده في الخرطوم ومناطق أخرى، بعيد إعلان تلك القوات مهاجمة الجيش لمعسكراتها"، وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية: "في مواصلة لمسيرتها في الغدر والخيانة، حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتنا في المدينة الرياضية ومواقع أخرى وتتصدى لها قواتنا المسلحة".

وتصاعدت التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أخر توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية السودانية لاستئناف الانتقال الديمقراطي في البلاد.

إيرباص "A330" بالرحلة رقم "SV458"

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تعرض إحدى طائراتها لحادث في مطار الخرطوم، قبل مغادرتها من هناك إلى الرياض.

وأوضحت الخطوط السعودية في بيان عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم السبت، أن طائرتها من طراز إيرباص "A330" بالرحلة رقم "SV458" قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي، قبل إقلاعها متوجهة إلى الرياض، في تمام الساعة 07:30 بتوقيت غرينيتش.

وعلى الفور، استجاب فريق الطوارئ لدى الشركة السعودية، وتم تعليق جيمع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك على خلفية اندلاع اشتباكات صباح السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.