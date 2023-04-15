تجدد القتال العنيف في الخرطوم وسط إطلاق نار كثيف

ياسر رشاد - القاهرة - تجددت الاشتباكات بين وحدات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان، مساء اليوم السبت، فيما احتدم القتال في عدد من الأحياء في الخرطوم.

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وأفاد شهود عيان أن حرب شوارع تجري حاليا في شوارع الخرطوم وأن القتال احتدم في عدد من الأحياء في المدينة.

وأكد الشهود أن أسلحة خفيفة ومتوسطة تستخدم بالقتال. كما سمعت إطلاقات نارية من أسلحة ثقيلة.

ويقول الجيش السوداني أن جنوده يقومون بملاحقة عناصر قوات الدعم السريع، في حين أكدت الأخيرة أنها تسيطر حاليا على

مبنى الاذاعة والتلفزيون.

ومن جهتها، نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية منذ قليل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المواطنين بمحلية مروي يقومون بالقبض على عناصر تتبع لمليشيا حميدتي المتمردة التي قامت بالهرب من المطار.

وطالبت القوات المسلحة السودانية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك “المواطنين بمعاملة هؤلاء الأفراد معاملة حسنا فنحن أبناء شعب واحد تم استغلالهم لمطامع شخصية ولهثا وراء السلطة”.

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