وفاة 12 شخص في أحدث اشتباكات داخل سجون الإكوادور

ياسر رشاد - القاهرة - لقي 12 نزيلا على الأقل مصرعهم في صدامات في أحد سجون الإكوادور، في أحدث واقعة عنف داخل سجون الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، بحسب ما أعلن مكتب المدعي العام، اليوم السبت.

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وقعت المواجهة يوم الجمعة في سجن يعرف باسم لا بنيتنسياريا في مدينة جواياكيل، وهو أحد أخطر السجون في البلاد، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وتشهد الإكوادور أحداث شغب في السجون منذ عام 2021، مما أودى بحياة مئات السجناء. وتعزو الحكومة ذلك إلى اشتباكات بين عصابات المخدرات التي تتنافس على

الأراضي والنفوذ.

وقالت مصلحة السجون للصحفيين “من خلال استخدام التكنولوجيا، ثبت أن 12 شخصا لقوا حتفهم”.

وأضافت أن الادعاء والشرطة موجودان في السجن للكشف عن هويات القتلى.

وتأتي اشتباكات يوم الجمعة في أعقاب مقتل ثلاث شرطيات أمام سجن في جواياكيل. وقبل أيام أعلنت مصلحة السجون العثور على ستة سجناء مشنوقين داخل أحد عنابر سجن لا بنيتنسياريا.

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