الجيش السوداني يرفض الحوار قبل حل الدعم السريع

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، رفضها للتفاوض والحوار قبل حل وتفتيت ميليشيا حميدتي المتمردة، مؤكدًا أن الموقف مستقر والقوات المسلحة تعمل بعزيمة وإصرار ليعود للسودان أمنه وإستقراره قريبا جدا.

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وقالت القوات المسلحة السودانية على صفحتها على فيسبوك "لا تفاوض ولاحوار قبل حل وتفتيت ميليشيا حميدتي المتمردة".

وأضافت في بيان لاحق، "تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بكل ضباط وضباط الصف والجنود التابعين من عناصر القوات المسلحة الذين يعملون حاليا في قوات الدعم السريع، إضافة إلى الأخوة من الذين تم تنسيبهم بموجب الترتيبات الأمنية وعناصر قوات حرس الحدود وهيئة العمليات بالتبليغ فورا إلى أقرب وحدات للقوات المسلحة بجميع. مدن ومناطق السودان والعاصمة المثلثة".

وقالت "نبشر شعبنا الصامد بأن الموقف مستقر جدا وقواتكم المسلحة تعمل بعزيمة وإصرار ليعود للسودان أمنه وإستقراره قريبا جدا.

وأشارت إلى عدم رغبتها من البداية لأن تنحدر الأوضاع لهذه الدرجة ليوجه أبناء الشعب السوداني سلاحهم في وجه بعضهم البعض بهذه الطريقة المؤسفة.

وتبادلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إطلاق النار في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد اليوم السبت في مايبدو أنه صراع على السلطة.

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