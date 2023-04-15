العراق يُتابع أوضاع المواطنين المُقيمين في السودان

ياسر رشاد - القاهرة -

علقت "وزارة الخارجية العراقية"، على الأحداث الجارية في "السودان"، مُؤكدة عبر سفارتها في الخرطوم أنها "تُتابع أوضاع المواطنين العراقيين المُقيمين في السودان، وذلك في ظل التطورات الأمنية الجارية هناك".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، أفادت الخارجية العراقية في بيان: "تدعو الوزارة المواطنين العراقييَّن إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السُلطات المحلية هناك".

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وتابعت: "ندعو كافة الأطراف السياسيَّة السودانيَّة إلى تغليب لغة الحوار والابتعاد عن التصعيد حفاظًا على السلم الأهليّ وخدمةً لمصالح الشعب السودانيّ الشقيق".

يُشار إلى أن السفارة المصرية لدى الخرطوم أهابت، في وقت سابق، بكافة المواطنين المصريين المُقيمين في السودان بتوخي أقصى درجات الحيطة

والحذر والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان، عن قلقها بخصوص الأحداث الجارية في السودان، ودعت الأطراف إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تُثير الأحداث المأساوية التي يشهدها السودان قلقًا شديدًا في موسكو. ندعو أطراف النزاع إلى إبداء الإرادة السياسية وضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف إطلاق النار، وننطلق من حقيقة أنه يُمكن تسوية أي خلافات من خلال المُفاوضات".