وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيريه الإماراتي والأمريكي

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، اتصالا هاتفيا، من وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ ‏عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال المشترك بين وزير الخارجية ووزير الخارجية الإماراتي ووزير الخارجية الأمريكي، بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.