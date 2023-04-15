وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيريه الإماراتي والأمريكي

وجرى خلال الاتصال المشترك بين وزير الخارجية ووزير الخارجية الإماراتي ووزير الخارجية الأمريكي، بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.
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