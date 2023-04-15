«الجنة والخلود لشهدائنا الأبرار» .. بيان القيادة العامة للجيش السوداني بشأن بشأن ما يحدث في البلاد

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانا صحفيا حول احداث اليوم بالبلاد.

وفيما يلى نص البيان:

اللقيادة العامة للقوات المسلحة

بيان السبت 15 ابريل 2023م

الى جماهير شعبنا الابي تتواصل حلقات التامر والعدوان على بلادنا من قبل القوات المتمردة على الدولة وعلى السيادة الوطنية ويخوض ابناؤكم في القوات المسلحة منذ صباح اليوم معركة الحق والكرامة الوطنية ويبذلون دماءهم الغالية رخيصة في سبيل الكرامة الوطنية وسننتصر باذن الله. تتصدى قواتنا في هذه اللحظات للعدوء الذي يدفع بقواته من قواعده المنتشرة في جميع انحاء العاصمة في محاولات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية بمافيها القصر الجمهوري والقيادة العامة ومقر السيد رئيس مجلس السيادة وستخيب مساعيهم الآثمة وتتكسر امام عزم وارادة وجسارة ابنائكم في القوات المسلحة

الجنة والخلود لشهدائنا الابرار عاجل الشفاء للجرحى

عاشت بلادنا حرة وأبية عاشت قواتنا المسلحة درعا وحصنا للبلاد الله اكبر والعزة للوطن

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة