انت الان تتابع خبر الخارجية العراقية تدعو مواطنيها في السودان الى أخذ الحيطة والحذر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "تتابع وعبر سفارتها في الخرطوم، أوضاع المواطنين العراقييّن المقيمين في السودان في ظل التطورات الأمنيَّة الجاريَّة هناك".

ودعت الوزارة المواطنين العراقييَّن إلى "ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحليَّة هناك".



ووجهت الوزارة دعوة، الى "كافة الأطراف السياسيَّة السودانيَّة لتغليب لغة الحوار والابتعاد عن التصعيد حفاظاً على السلم الأهليّ وخدمةً لمصالح الشعب السودانيّ الشقيق".