متجاوزا سواريز وكريستيانو.. هالاند يحطم رقما جديدا ويعادل صلاح

وافتتح جون ستونز التسجيل للسيتيزن في الدقيقة الخامسة، بينما أضاف هالاند الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 25.

وحسب ما ذكرته شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد رفع هالاند رصيده من الأهداف هذا الموسم، إلى 32 هدفا، ولم يعد يفصله سوى 3 أهداف فقط، لكي يصبح الهداف التاريخي للبريميرليغ خلال موسم واحد.



وتفوق هالاند على الثنائي لويس سواريز وكريستيانو رونالدو (31 هدفا)، وعادل رصيد محمد صلاح، الذي حققه في موسم 2017-2018 (32 هدفا).

ولا يتفوق على هالاند سوى الثنائي أندي كول وألان شيرار (34 هدفا).

ويمتلك هالاند فرصة تحطيم رقم صلاح، حيث ينتظر مانشستر سيتي خوض 8 مباريات أخرى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

