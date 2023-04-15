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بيان مهم من القوات المسلحة المصرية بشأن الأحداث الجارية في السودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدرت القوات المسلحة المصرية بشأن الأحداث الجارية في السودان.

 

حيث قال المتحدث العسكري إسم القوات المسلحة  المصرية من خلال صفحتة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية.

 

وأضاف في اليبيان بأنه  فى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية.

 

وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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