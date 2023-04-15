شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيان مهم من القوات المسلحة المصرية بشأن الأحداث الجارية في السودان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدرت القوات المسلحة المصرية بشأن الأحداث الجارية في السودان.
حيث قال المتحدث العسكري إسم القوات المسلحة المصرية من خلال صفحتة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية.
وأضاف في اليبيان بأنه فى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية.
وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية.