حيث قال المتحدث العسكري إسم القوات المسلحة المصرية من خلال صفحتة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيان مهم من القوات المسلحة المصرية بشأن الأحداث الجارية في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

محمد يوسف

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