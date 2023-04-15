تعليق أمريكي جديد حول تسريبات البنتاجون

ياسر رشاد - القاهرة - لم يُؤثر تسريب وثائق "البنتاجون" السرية، على علاقات واشنطن بشُركائها، حسبما أفاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مُشيرًا إلى أن "الحُلفاء أظهروا الامتنان، حول الإجراءات التي نتبعها للرد على هذه التسريبات".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي: "بعد تسريب المعلومات، أجرينا اتصالات على أعلى المستويات بحُلفائنا وشُركائنا، وأوضحنا لهم التزامنا بحماية استخباراتنا المشتركة وشراكاتنا الأمنية".

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يُذكر أن البنتاجون ووزارة العدل الأمريكية يُحققان حاليًا في تسريب عدد من الوثائق السرية للبنتاجون والوكالات الأمنية الأمريكية، والتي تخص النزاع في أوكرانيا والتقييمات الأمريكية لحالة القوات الأوكرانية ومستوى تجهيزها

والأوضاع الميدانية بشكل عام، وعدد الخسائر وكميات الأسلحة والذخيرة المطلوبة وغير ذلك من التفاصيل العسكرية الحساسة.

ووجهت محكمة في بوسطن يوم الجمعة الماضي، لوائح الاتهام ضد الجندي الأمريكي جاك تيشيرا، بسبب "التخزين غير القانوني لمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني، ووثائق استخباراتية سرية، وإتاحتها للجمهور العام.

ويُواجه "تيشيرا" عقوبة بالسجن تصل مُدة "10 سنوات"، وسيبقى رهن الاعتقال حتى جلسة الاستماع المُقبلة المُقررة في الـ 19 من أبريل 2023.